Російські війська знищують села Луганської області, які не можуть окупувати — голова ОВА

17 липня 2022, 08:20

Російські війська знищують села Луганської області, які не можуть окупувати — голова ОВА

Російські війська намагаються захопити або знищити села Верхньокам'янка та Білогорівка Луганської області, які залишаються підконтрольними Уряду України. Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

 "Є населені пункти, звідки росіян уже вибивали по кілька разів — вони не зупиняються і зазнають втрат", — зазначив він.

 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, проте отримали гідний опір, зазнали втрат і відступили. Ще одну спробу атакувати оборонні редути ЗСУ було організовано поблизу Білогорівки, але теж було відбито. Окупанти продовжують знищувати будинки громадян артилерійськими обстрілами. Увечері вони завдали два авіаудари. Чотири ракети потрапили в населені пункти. Крім того, зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територію було обстріляно мінометами.

 Глава ОВА стверджує, що росіяни мають наказ обов'язково вийти на адмінкордон Луганщини.

 «Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати кілька кілометрів, що залишилися, так і не можуть. Одне із сіл уже кілька разів було захоплене окупантами, але наші військові щоразу відкидали їх на колишні позиції. Втім, противник не зупиняється — повертається та зазнає чергових втрат», — повідомив Гайдай.

 «Їм байдуже, чи буде життя у цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів зі знищених сіл, наприклад, Попаснянської та Гірської громад. Тому що хизуватися там нема чим. Росіяни перетворили їх на попіл», - підкреслив голова ОВА.

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