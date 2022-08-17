Аварійні бригади повернули світло у 12 населених пунктів Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 12 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



За 16 серпня фахівці провели ремонти, що дозволило повернути світло у будинки 6725 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



«Вже другий день енергетикам вдається отримати доступ на проведення робіт та виконати ремонти низки зруйнованих обстрілами мереж у Бахмутській громаді. Тут вкотре заживлені дома понад двох тисяч сімей. Ще один складний напрямок — Слов'янський. Однак енергетики змогли вчора відремонтувати низку пошкоджень та повернути світло більш ніж у дві тисячі домогосподарств Слов'янської громади», — зазначили у ДТЕК.



Крім того, вчора проведено ремонти у Краматорській, Мар'їнській та Торецькій громадах.



Без електропостачання залишаються 110 населених пунктів області, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — перелічили в енергокомпанії.