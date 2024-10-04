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У Покровську знищені 80% критичної інфраструктури: росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу

04 жовтня 2024, 14:10

У Покровську знищені 80% критичної інфраструктури: росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фото: Покровська МВА Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фото: Покровська МВА

На сьогодні у місті Покровськ Донецької області залишаються 13 050 людей, з них 94 дитини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, майже 80% критичної інфраструктури міста знищені чи пошкоджені.

«Ворог щодня залишає нас без світла, води та газу. Тобто «готує до зими». Майже половина міста, місто Родинське та ще 10 сіл залишаються без світла. І поновити майже неможливо. Ворог б'є по енергетичній інфраструктурі щодня», – розповів Добряк.

Нагадаємо, що північ Донеччини залишиться без води на невизначений період, оскільки росіяни масованим обстрілом критично пошкодили обладнання.

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