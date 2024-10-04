«Народною радою ДНР» тепер керує росіянин, який з'явився у Донецьку в 2014 році

Сергій Прокопенко

В окупаційній адміністрації «ДНР» кадрові перестановки. Ще один росіянин обійняв керівну посаду. Замість Артема Жоги виконуватиме обов'язки «голови Народної Ради ДНР» уродженець Таганрога Сергій Прокопенко.



Йому 36 років, громадянин Росії. У РФ Прокопенко був помічником депутата Законодавчих зборів Ростовської області та помічником депутата Державної Думи.



2014 року в Донецьку він вперше з'являвся в ролі «міжнародного спостерігача на виборах голови ДНР».



Має звання старшого лейтенанта. З 2015 по 2018 рік працював у «народній міліції ДНР», був вхожий у структуру «міністерства оборони ДНР». Недовго воював у лавах бойовиків «Спарта» на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



Раніше, з 2022 року, Прокопенко обіймав посаду «першого заступника голови парламенту ДНР».



За освітою — юрист. У 2020 році закінчив Російську Академію держслужби за президента РФ.



«Депутат парламенту ДНР» — з 2015 по 2023 рік.



На окупованій території Донецької області Прокопенко є координатором путінської партії «Єдина Росія».

Голові угрупування «ДНР» Денису Пушиліну заочно висунули ще одну підозру. Слідом за заочним рішенням суду за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також підозрою у депортації українських дітей Пушиліну виписали підозру у порушеннях законів та звичаїв війни.

