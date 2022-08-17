Аварийные бригады вернули свет в 12 населенных пунктов Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 12 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За 16 августа специалисты провели ремонты, что позволило вернуть свет в дома 6725 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



«Уже второй день энергетикам удается получить доступ на проведение работ и выполнить ремонты ряда разрушенных обстрелами сетей в Бахмутской громаде. Здесь в очередной раз запитаны дома более двух тысяч семей. Еще одно сложное направление — Славянское. Однако энергетики смогли вчера отремонтировать ряд повреждений и вернуть свет более чем в две тысячи домохозяйств Славянской громады», — отметили в ДТЭК.



Кроме того, вчера проведены ремонты в Краматорской, Марьинской и Торецкой громадах.



«Без электроснабжения остаются 110 населенных пунктов области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — перечислили в энергокомпании.