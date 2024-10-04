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В Енергодарі підірвали «начальника фізичної охорони» захопленої ЗАЕС

04 жовтня 2024, 11:06

В Енергодарі підірвали «начальника фізичної охорони» захопленої ЗАЕС

Підрив авто «начальника фізичної охорони» захопленої ЗАЕС Андрія Короткого. Фото: кадр із відео Підрив авто «начальника фізичної охорони» захопленої ЗАЕС Андрія Короткого. Фото: кадр із відео

4 жовтня близько 07:00 в Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував «начальник фізичної охорони» окупованої Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

«Короткий — колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів та репресій проти українців в окупації», — заявили у спецслужбі.

За даними ГУР, після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з окупантами, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на людей із проукраїнською позицією. Також у розвідці розповіли, що Короткий брав участь у репресіях проти персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних в Енергодарі.

Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна «Єдина Росія» очолювала в Енергодарі так звану «Раду депутатів».

Нагадаємо, що 2 жовтня в окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка, який причетний до репресій та воєнних злочинів.

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Андрій Короткий
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Енергодар
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Війна окупація Запорізька АЕС репресії воєнні злочини підрив автомобіль Начальник Охорона

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