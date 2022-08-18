Енергетики повернули світло у 32 населених пункти в Донецькій області

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 32 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



За 17 серпня фахівці провели ремонти, що дозволило повернути світло у будинки 9139 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



Зазначається, що у Бахмутській громаді знову отримують електропостачання понад три тисячі сімей. За останні три дні фахівцям енергокомпанії вдалося відновити світло для більш ніж семи тисяч домогосподарств цієї громади.



Окрім того, енергетики відновили світло майже для п'яти тисяч сімей Слов'янської громади. З них левовій частині — менше, ніж за добу. Проте майже тисяча сімей чекала світла понад дві доби — через бойові дії енергетики не могли потрапити до місць пошкоджень мереж.



Вчора фахівці енергокомпанії також працювали у Торецькій, Селидівській, Мар'їнській, Костянтинівській та Дружківській громадах.



«Без світла залишаються 93 населені пункти області, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — повідомили у ДТЕК.