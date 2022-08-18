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Энергетики вернули свет в 32 населенных пункта в Донецкой области

18 августа 2022, 14:41

Энергетики вернули свет в 32 населенных пункта в Донецкой области

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 32 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

За 17 августа специалисты провели ремонты, что позволило вернуть свет в дома 9139 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

Отмечается, что в Бахмутской громаде вновь получают электроснабжение более трех тысяч семей. За последние три дня специалистам энергокомпании удалось восстановить свет для более чем семи тысяч домохозяйств этой громады.

Кроме того, энергетики восстановили свет почти для 5 тысяч семей Славянской громады. Из них львиной части — меньше, чем за сутки. Однако почти тысяча семей ждала света более двух суток — из-за боевых действий энергетики не могли попасть к местам повреждений сетей.

Вчера специалисты энергокомпании также работали в Торецкой, Селидовской, Марьинской, Константиновской и Дружковской громадах.

«Без света остаются 93 населенных пункта области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — сообщили в ДТЭК.

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