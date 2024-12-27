Витрачено майже 350 мільйонів гривень: як працює програма компенсації за розмінування для фермерів

Із кінця весни в Україні працює програма підтримки аграріїв, які шукають операторів для розмінування своїх земель. Згідно із початковим рішенням Кабінету міністрів, держава покривала 80% витрат на очищення полів від вибухонебезпечних предметів. У вересні Міністерство економіки повідомило про стовідсоткову компенсацію. Скільки фермерів вже скористались програмою та які її попередні результати — читайте в статті «Новин Донбасу».

Скільки заявок подали аграрії?

Навесні, коли програма підтримки аграріїв запрацювала, на неї у бюджеті заклали 3 мільярди гривень. З них станом на листопад було витрачено 346 мільйонів гривень — тобто, трохи більше 10%. Таку інформацію у відповіді на запит «Новин Донбасу» надало Міністерство економіки. Саме воно є головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем цієї програми. Наступною ланкою виступає «Центр гуманітарного розмінування» — організація, створена у квітні 2023 року в системі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сюди фермери надсилають свої заявки.

За дев’ять місяців «Центр гуманітарного розмінування», як повідомляється у відповіді на запит «Новин Донбасу», отримав 195 заявок на компенсацію коштів, але після перевірок схвалив лише 43. Це були аграрії із Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. В той же час перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції «Demine Ukraine Forum 2024» повідомила про 190 заявок, хоча ця подія відбулась 2 грудня — на два тижні пізніше, ніж «Новини Донбасу» отримали відповідь на запит. За словами Свириденко, програма компенсації є однією з пріоритетних для держави.

«Ми в цьому році прийняли стратегію протимінної діяльності на наступні 10 років і план з реалізації цієї стратегії, який має під собою три основні мети. Перше — це захист людей і громад. Друге — це повернення землі у використання і третє — посилення управління системою протимінної діяльності», — казала Юлія Свириденко.

Свириденко додала, що у цьому році до продуктивного використання в Україні повернуто майже 36 тисяч квадратних кілометрів земель. Але потенційно забрудненими залишаються більше 138 тисяч.

Недостатня кількість операторів протимінної діяльності

Незважаючи на доволі велику кількість заявок, із фермерами поки що уклали лише 19 договорів на розмінування на загальну суму, про яку вже йшлося вище, — трохи більше 346 мільйонів гривень. Всі угоди були схвалені восени. У вересні один договір, у жовтні 15, у листопаді три. Тобто, програма повноцінно запрацювала тільки через три місяці після її старту. Така невелика кількість договорів пов’язана із тим, що оператори протимінної діяльності, як зазначає Юлія Свириденко, не дуже активно долучаються до програми.

Юлія Свириденко, перша віце-прем'єр – міністр економіки України.

Нагадаємо, що процедура компенсації є багатоетапною та беруть в ній участь у тому числі оператори. Після того, як фермер подає заяву до Державного аграрного реєстру, відбувається нетехнічне обстеження території та аналіз даних — так визначається пріоритетність у черзі на розмінування. Потім перевірку проводить Центр протимінної діяльності. Далі подається тендер через систему Prozorro та проводяться торги саме серед операторів.

«Були проведені перші успішні тендери з розмінування у системі Prozorro. 31 аукціон було проведено. Із важливого — це те, що змагальність сторін була присутня і на 17% впала вартість ціни за гектар в процесі конкурентної боротьби між операторами протимінної діяльності. Кількість заявок від аграріїв говорить про те, що попит на це є. І звичайно нам би хотілося, щоб більше операторів повірили в те, що держава дійсно і надалі буде продовжувати компенсовувати 100% вартості з розмінування та подавались більш активно на ці тендери», — каже Юлія Свириденко.

Ціна за розмінування одного гектару, якщо орієнтуватись за укладені договори, дійсно відносно невелика. Бо раніше експерти оцінювали повне очищення ділянок від вибухонебезпечних предметів у 30 тисяч доларів. Зараз, якщо поділити вартість на площу, то виходить від 45 до 58 тисяч гривень за гектар.

За інформацією Мінекономіки, яку воно надало «Новинам Донбасу» станом на середину листопада, серед переможців публічних закупівель, з якими укладено договори про послуги гуманітарного розмінування, є п’ять компаній.

Всі ці компанії — національні оператори протимінної діяльності з широким спектром послуг. Наприклад, «Українські сервіси розмінування», де саперами є ветерани війни, проводять нетехнічне та технічне обстеження земель, розміновують вручну та за допомогою сучасних технологій — роботизованих машин. «Гуманітарна безпека» в першу чергу займається розмінуванням саме полів. «Нібулон» — це одна з найбільших в Україні сільськогосподарських компаній, яка першою серед агровиробників отримала статус оператора з розмінування. А спеціалісти «Інтернешнл Демайнінг Груп» мають не лише українську, а й міжнародну сертифікацію та працювали в рамках міжнародних миротворчих місій у Лівані, Іраку та Афганістані.

Співробітники ДСНС розмінують поля.

Загалом же в Україні вже сертифіковано більше 60-ти операторів протимінної діяльності. Але, якщо переглянути тендери у системі Prozorro, ясно, що у конкурсах щодо розмінування земель сільськогосподарського призначення дійсно беруть участь одиниці. Наприклад, ось останні відкриті торги більш ніж на 4 мільйони гривень. Свої пропозиції подали буквально три компанії. Виграло ТОВ «Безпечні наземні рішення». Це ще один аукціон, де очікувана вартість була більше 2 мільйонів гривень. Тоді подались три компанії, виграло «Українське агентство розмінування». Загалом торги щодо розмінування, згідно з інформацією в Prozorro, проводяться чи не щодня. Тож, зважаючи на запит від аграріїв, як повідомляє Мінекономіки, у 2025 році передбачено продовження програми компенсації фермерам за розмінування. На неї виділять мільярд гривень.