Помер перший полонений військовий КНДР — Yonhap

Поранений північнокорейський солдат, якого раніше захопили в полон українські військовослужбовці, помер від поранень. Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.
Південна Корея стверджує, що отримала дані про смерть північнокорейця від розвідки «дружньої країни». За попередніми даними, військовополонений помер у п'ятницю, 27 грудня.
«Ми отримали підтвердження від розвідувальної організації дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер деякий час тому, оскільки його поранення загострилися», — повідомила Національна розвідувальна служба (NIS).
За словами південнокорейських чиновників, до Росії відправлено близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, і спостерігаються ознаки підготовки до подальшого розгортання військ та військової техніки.
Раніше ми писали, що 27 грудня Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата.
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