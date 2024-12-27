Помер перший полонений військовий КНДР — Yonhap

Поранений північнокорейський солдат, якого раніше захопили в полон українські військовослужбовці, помер від поранень. Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.



Південна Корея стверджує, що отримала дані про смерть північнокорейця від розвідки «дружньої країни». За попередніми даними, військовополонений помер у п'ятницю, 27 грудня.



«Ми отримали підтвердження від розвідувальної організації дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер деякий час тому, оскільки його поранення загострилися», — повідомила Національна розвідувальна служба (NIS).



За словами південнокорейських чиновників, до Росії відправлено близько 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців, і спостерігаються ознаки підготовки до подальшого розгортання військ та військової техніки.



Раніше ми писали, що 27 грудня Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата.