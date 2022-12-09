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Reuters: Болгарія вперше відправить військову допомогу Україні

09 грудня 2022, 15:39

Reuters: Болгарія вперше відправить військову допомогу Україні

Парламент Болгарії затвердив список озброєнь, який буде направлений Україні як допомога вперше після повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє Reuters.

«Список зброї засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправить здебільшого легке озброєння та боєприпаси», - йдеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія, член НАТО, не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву.

«Мій підхід був консервативним, бо мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки Міг-29 чи Су-25», - сказав Стоянов у коментарі Nova TV.

Раніше Болгарія не відправляла зброю в Україну, проте її виробники зброї досягли різкого збільшення експорту, як показав листопадовий звіт Болгарської промислової асоціації. У серпні Міністерство економіки схвалило угоди щодо експорту зброї на суму понад 1 мільярд левів (540,22 млн доларів), більша частина яких призначалася для Польщі – одного з ключових хабів для відправки зброї в Україну.

За даними Reuters, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не направили допомогу Україні після того, як дружня Росія Соціалістична партія, партнер коаліції в попередньому уряді, заблокувала попередню пропозицію в травні.

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