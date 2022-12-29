За тиждень ЗСУ просунулися на 2,5 км у районі Кремінної

ЗСУ за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна у Луганській області. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту», - сказав він, додавши ще, що серед офіцерського складу другого армійського корпусу РФ, який дислокується в Луганську, ходить інформація про «поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська» .

У ЗСУ повідомляють про продовження атак оборонних рубежів окупантів у районі «Сватове – Кремінна». Коли оборону армії РФ у цьому районі вдасться прорвати, то бойові дії перенесуться до Луганська, а після цього значна частина підрозділів окупантів – особливо мобілізовані – планують здаватися в полон, про це кажуть у Генштабі ЗСУ.

Раніше в Луганській ОВА допустили, що деоккупувати Кремінну вдасться ЗСУ на початку 2023 року.