Обстріл Харківщини: у Козачій Лопані поранено чотирьох людей, двоє загинули

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу прикордонної Козачої Лопані Харківського району, ще четверо поранено, двоє — у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.



«Близько полудня російські терористи знову обстріляли з танків Козачою Лопань… На жаль, 45-річний чоловік загинув на місці (раніше ОВА повідомляла про загибель 50-річного чоловіка та поранення ще двох), ще троє чоловіків отримали поранення, двоє з них у тяжкому стані Ще один — працівник адміністрації Козачолопанського округу — у стані середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.



Він зазначив, що контузію отримала пенсіонерка, її госпіталізували до однієї з лікарень Харкова.



Задоренко поінформував, що окупанти здійснили хаотичний обстріл цивільної інфраструктури в центрі селища, де в цей час перебувало багато цивільних. Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю адміністрації Козачолопанського округу, господарські будівлі та магазини.



Задоренко закликав усіх жителів Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів по можливості виїхати задля збереження власних життів.