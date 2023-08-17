Часів Яр: Люди живуть під обстрілами без води, світла та газу

У прифронтовому Часовому Яру Донецької області мешканці живуть на межі гуманітарної катастрофи. Майже рік як у місті немає електрики, газу, мобільного зв'язку та централізованої подачі води. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Тепер у Часів Яр можна заїхати тільки незасіяним полем замість звичної траси. Місто знаходиться всього за десяток кілометрів від Бахмута і тиша тут явище рідкісне.



Жителі Часового Яру готові годинами чекати на підвезення води, щоб набрати хоч кілька десятків літрів.



«Нас живе троє, от дивіться, при цьому ми живемо в багатоповерхівці — це каналізація, плюс приготувати, помити посуд, вмитися і таке інше. Літрів 50 — мінімум», — розповідає про потреби місцевий мешканець Віктор.



Майже щодня технічну воду до міста привозять працівники ДСНС. Зараз через ризик потрапити під обстріли Часовоярські рятувальники не гасять пожежі, але все ж таки ризикують життям, щоб доставити людям воду.



«Коли ти бачиш, що тебе чекають, і розумієш, що тебе чекають, шо без тебе вони ніяк. Як то кажуть, духовна якось підтримка», — розповідає водій машини ДСНС Денис Грицина.



На день рятувальники привозять майже дві з половиною тисячі літрів технічної води. Люди намагаються набрати якомога більше. За їхніми словами, це єдине, чого не вистачає.



Продукти та засоби гігієни до міста привозять постійно. Здебільшого — волонтери.



«Щойно виїхали від нас івано-франківці. Привезли гуманітарку у пакетах, воду привезли, гігієнічні пакети роздали, речі привезли жінкам. До нас приїжджають із Запоріжжя по суботах, теж молодці. Ризикуючи, приїжджають сюди», — розповів мешканець Часового Яру Олександр.



У місті порожньо, люди збираються лише там, куди привозять гуманітарну допомогу. А більшість часу намагаються проводити в укриттях. 75-річний Олег Радченко не часто виходить зі свого сховища. Пенсіонер каже сьогодні день народження у його знайомої. У подарунок несе букет троянд.



«Важкий час, а треба людей хоч якось [утішити]. Плакати хочеться. У мене будинок, ось де "Машенька" магазин, "У Романа" він називається зараз. Розбитий, дах знесли зовсім, немає даху взагалі, і вікна побиті всі. Я на другий поверх, а там три поверхи, там не тече, дощ не тече. Я на другий поверх спустився та живу», — каже чоловік.



Але все це тимчасово, додає пенсіонер. Днями чоловік планує виїжджати. Однак є й зворотні приклади, коли люди повертаються.



«Є приклади, на жаль, повернення громадян, розмовляємо, пояснюємо. Тим більше останнім часом є посилення обстрілів останні два тижня, суттєво — ми це бачимо. Є такі що повертаються, пояснюємо та і ви самі бачите, що не те, що не треба, а поки що не можна», — наголосив голова міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.



Обстрілів місто зазнає щодня. Війська РФ випалюють міську інфраструктуру касетними снарядами, завдають ударів ракетами та авіабомбами. У місті, як і раніше, живуть близько тисячі людей.

