Сільгосппідприємства Донеччини постраждали від війни на 4,3 мільярда гривень

Ситуацію з тваринництвом на Донеччині називають непростою. Від російських снарядів загинуло чимало поголів'я худоби: 1246 корів, 25 тисяч свиней, 1,2 млн голів птиці. Продуктивність галузі помітно знизилася порівняно з минулим. Зокрема, виробництво молока впало у 2,5 раза, а виробництво яєць — у 6 разів.



Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Тваринницькі підприємства області отримують допомогу від різних організацій та країн-партнерів України.



Олександрівське господарство закупило у Польщі 225 тисяч голів молодняку птиці та ще 147 тисяч — у Чернівецькій області. Фактично у цьому господарстві зараз міститься половина всього поголів'я птиці в області.



«Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН лише за квітень цього року допомогла 548 господарствам у 10 громадах — кожна з них отримала 95 кг кормів. У серпні аналогічну допомогу отримають уже 1100 господарств у трьох громадах.



Крім того, 850 домогосподарств у 6 громадах отримали допомогу у вигляді 30 голів курчат та 25 кг комбікорму, а 1017 домогосподарств отримають виплату 3700 грн на закупівлю кормів.



З початку повномасштабної війни у Донецькій області пошкоджено майно 311 сільгосппідприємств, у тому числі 29 у галузі тваринництва, 15 у галузі перероблення та 267 у галузі рослинництва. За попередньою інформацією, сума завданих збитків становить 4,3 мільярда гривень.

На Донеччині зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі понад 143 тисячі га — це майже 91% від запланованого обсягу.