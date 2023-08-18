Сельхозпредприятия Донетчины пострадали от войны на 4,3 миллиарда гривен

Ситуацию с животноводством в Донецкой области называют непростой. От российских снарядов погибло немалое поголовье скота: 1246 коров, 25 тысяч свиней, 1,2 млн голов птицы. Производительность отрасли заметно снизилась по сравнению с прошлым годом. В частности, производство молока упало в 2,5 раза, а производство яиц — в 6 раз.



Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Животноводческие предприятия области получают помощь от разных организаций и стран-партнеров Украины.



Александровское хозяйство закупило в Польше 225 тысяч голов молодняка птицы и еще 147 тысяч — в Черновицкой области. Фактически в этом хозяйстве сейчас содержится половина всего поголовья птицы в области.



«Восточноукраинская сельскохозяйственная совещательная служба» при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН только за апрель этого года помогла 548 хозяйствам в 10 громадах — каждая из них получила 95 кг кормов. В августе аналогичную помощь получат уже 1100 хозяйств в 3 громадах.



Кроме того, 850 домохозяйств в 6 громадах получили помощь в виде 30 голов цыплят и 25 кг комбикорма, а 1017 домохозяйств получат выплату 3700 грн на закупку кормов.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области повреждено имущество 311 сельхозпредприятий, в том числе 29 в отрасли животноводства, 15 в отрасли переработки и 267 в отрасли растениеводства. По предварительной информации, сумма нанесенного ущерба составляет 4,3 миллиарда гривен.

В Донецкой области собрали урожай ранних зерновых и зернобобовых культур на площади более 143 тысяч га — это почти 91% от запланированного объема.