Під час обстрілу росіянами Вугледара загинули мирні жителі

У Донецькій області минулої доби загинуло двоє людей внаслідок обстрілу російською армією міста Вугледар. Про це написав у своєму Telegram голова Донецької ОВ Павло Кириленко.



Ще двох мирних жителів Донецької області було поранено. Павло Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на Донеччині загинуло 1679 осіб та 4066 поранено.

Результати атак армії РФ на території Донецької області Фото: Павло Кириленко / telegram

Раніше, другого вересня, російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.



