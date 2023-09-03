Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Під час обстрілу росіянами Вугледара загинули мирні жителі

03 вересня 2023, 08:17

Під час обстрілу росіянами Вугледара загинули мирні жителі

У Донецькій області минулої доби загинуло двоє людей внаслідок обстрілу російською армією міста Вугледар. Про це написав у своєму Telegram голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Ще двох мирних жителів Донецької області було поранено. Павло Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на Донеччині загинуло 1679 осіб та 4066 поранено.

Результати атак армії РФ на території Донецької області Фото: Павло Кириленко / telegram

Раніше, другого вересня, російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Інше
обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 2 вересня
20:58
Сильна пожежа сталася у Перевальську
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 вересня
22:46
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
17:42
Доповідав окупантам про місця дислокації ЗСУ: за колабораціонізм судитимуть мешканця Торецька
17:17
«Ранок почався не з кави». Під захопленим Маріуполем партизани підпалили базу окупантів
17:00
В Україну вдалося повернути 11 депортованих Росією дітей — ОП
16:59
Дітей з Ясинуватої повезуть навчатися до Челябінська. Нібито вже погодились батьки 50 дітей
16:05
Війська РФ обстріляли єдину працюючу лікарню в Авдіївці
15:24
У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
15:16
У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна
15:09
На захоплених територіях окупанти створюють із української молоді пропагандистів — ЦНС
15:09
У «ЛНР» заявили про загибель трьох людей та одне поранення через обстріли
12:56
Луганська область: у школах Кремінної навчаються майже 1700 дітей
10:53
Під Бахмутом ЗСУ знищили техніку окупантів на понад 5 мільйонів доларів
09:36
Армія РФ намагається прорвати оборону в районі Новоєгорівки, атакують по 10-12 разів в день — ОВА
23:51
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 31 серпня
21:35
Українців в окупації закликають не брати участь у «місцевих виборах» РФ
20:42
Закінчується запас їжі. Окупантів припинять забезпечувати продукти за відмову воювати — Маляр
20:15
«ДНР»: під час обстрілу Донецька постраждали чотири особи, одна – загинула
усі новини
09:07
Удар по Дніпропетровській області: зруйновано будинки, машини та інфраструктуру
08:17
Під час обстрілу росіянами Вугледара загинули мирні жителі
07:47
Росія атакувала Одеську область «шахедами»
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 2 вересня
21:17
Коломойського заарештували на два місяці з можливістю застави у півмільярда гривень
20:58
Сильна пожежа сталася у Перевальську
17:25
Краматорськ обстріляли касетними снарядами
17:04
В Уряді будуть зміни. АМКУ може очолити Павло Кириленко
15:45
«Шахтар» очолив турнірну таблицю УПЛ
14:36
Росія завдала авіаудару по Бериславському району: є загиблий та поранені
14:09
Система ЖКГ України ще не повністю готова до опалювального сезону
13:42
Україна отримає снаряди зі збідненим ураном у вересні
12:28
Ризик застосування ядерної зброї з території Білорусі – нульовий — Буданов
11:44
Під час обстрілу Донецька поранено чотирьох людей
10:46
Окупанти обстріляли Сумську область: поранено людей, зруйновано будинки, дитячий садок і школу мистецтв
10:03
Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві
09:05
У Луганській області розвідники знищили російські системи «Купол» та «Бук»
08:21
Обстріл Донецької області: одна людина вбита, троє поранені
08:00
У РФ заявили про атаку на Кримський міст
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 1 вересня
усі новини
ВІДЕО
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ► «ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
01 вересня, 22:46
Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
01 вересня, 15:24
У Донецьку на «Алеї героїв» так звана «влада» знесла стихійний меморіал із портретами загиблих в авіакатастрофі «вагнерівцями». Фото: Апачев У Донецьку розібрали стихійний меморіал із портретами Пригожина та Уткіна
01 вересня, 15:16
Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ► Лідер російського гурту «Ногу свело!» розповів, чому виступив проти війни ►
31 серпня, 20:27
У Донецьку під обстріл потрапила недобудована багатоповерхова хата. Фото: Місцеві Telegram-канали У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
30 серпня, 10:24
Атака на військовий аеродром у Пскові. Фото: Соцмережі Дрони атакували військовий аеродром у російському Пскові
30 серпня, 00:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама