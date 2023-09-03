При обстреле россиянами Угледара погибли мирные жители

В Донецкой области за прошедшие сутки погибло двое людей в результате обстрела российской армией города Угледар. Об этом написал в своем Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Еще двое мирных жителей Донецкой области были ранены. Павел Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Донецкой области погибло 1679 человек и 4066 ранено.

Результаты атак армии РФ на территории Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / telegram

Ранее, второго сентября, российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области.



