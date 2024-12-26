Путін заявив, що довіряє Фіцо та Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував провести переговори щодо мирного врегулювання війни РФ проти України на території своєї держави, заявив глава Кремля Володимир Путін.



«Що стосується місця проведення, він сказав, що, якщо дійде справа до переговорів, вони були б раді надати майданчик його країни для проведення таких переговорів», — заявив Путін російським журналістам.



За його словами, Словаччина має нейтральну позицію.



«На наш погляд, ця позиція є нейтральною і це прийнятний для нас варіант», — додав Путін.



Він вкотре запевнив, що РФ прагне завершення війни проти України, проте на своїх умовах — нейтральний статус України та повна передача чотирьох українських областей та Криму Росії.



19 грудня на полях Саміту ЄС президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу. Він зазначив, що у розмові з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо зазначив, що якщо це буде не російський газ, а газ іншої країни, і не буде сплати коштів до бюджету РФ до закінчення війни, Україна готова розглядати такий варіант.



Фіцо заявив, що припинення транзиту газу через Україну може призвести до серйозного конфлікту, і нагадав, що українська енергосистема отримує значний імпорт через Словаччину. Прем’єр також повідомив, що Зеленський пропонував йому компенсацію 500 мільйонів доларів збитків від припинення транзиту російського газу коштом заморожених російських активів. Після цього Фіцо 22 грудня відвідав Москву для зустрічі з Путіним.



«Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним — це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», — прокоментував Зеленський візит Фіцо до Москви.



У Європейській комісії не стали коментувати візит прем'єр-міністра Словаччини до Росії, але заявили про готовність ЄС до зупинки транзиту російського газу територією України.

Нагадаємо, раніше на прямій лінії Володимир Путін заявив про готовність вести переговори щодо України без попередніх умов, але на базі Стамбульських домовленостей та реалій на землі.