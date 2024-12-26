Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Путін заявив, що довіряє Фіцо та Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів

26 грудня 2024, 21:30

Путін заявив, що довіряє Фіцо та Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів

Путін заявив, що довіряє Фіцо та Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував провести переговори щодо мирного врегулювання війни РФ проти України на території своєї держави, заявив глава Кремля Володимир Путін.

«Що стосується місця проведення, він сказав, що, якщо дійде справа до переговорів, вони були б раді надати майданчик його країни для проведення таких переговорів», — заявив Путін російським журналістам.

За його словами, Словаччина має нейтральну позицію.

«На наш погляд, ця позиція є нейтральною і це прийнятний для нас варіант», — додав Путін.

Він вкотре запевнив, що РФ прагне завершення війни проти України, проте на своїх умовах — нейтральний статус України та повна передача чотирьох українських областей та Криму Росії.

19 грудня на полях Саміту ЄС президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу. Він зазначив, що у розмові з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо зазначив, що якщо це буде не російський газ, а газ іншої країни, і не буде сплати коштів до бюджету РФ до закінчення війни, Україна готова розглядати такий варіант.

Фіцо заявив, що припинення транзиту газу через Україну може призвести до серйозного конфлікту, і нагадав, що українська енергосистема отримує значний імпорт через Словаччину. Прем’єр також повідомив, що Зеленський пропонував йому компенсацію 500 мільйонів доларів збитків від припинення транзиту російського газу коштом заморожених російських активів. Після цього Фіцо 22 грудня відвідав Москву для зустрічі з Путіним.

«Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним — це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», — прокоментував Зеленський візит Фіцо до Москви.

У Європейській комісії не стали коментувати візит прем'єр-міністра Словаччини до Росії, але заявили про готовність ЄС до зупинки транзиту російського газу територією України.

Читайте також:

Путін загрожує вдарити по Україні «потужнішою зброєю», ніж «Ліщина»

Нагадаємо, раніше на прямій лінії Володимир Путін заявив про готовність вести переговори щодо України без попередніх умов, але на базі Стамбульських домовленостей та реалій на землі.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський Роберт Фіцо
Місця
Словаччина
Інше
мирні переговори

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». В окупації можуть заблокувати WhatsApp
22:25
В окупації за добу від обстрілів постраждали двоє людей
17:14
На окупованих територіях можуть заблокувати WhatsApp — ЗМІ
16:53
В окупованій Луганській області скасують комендантську годину на кілька днів. З чим це пов'язано
16:05
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
15:05
Пушилін заявив, що окупанти у 2025 році «почнуть відновлювати» Донецький аеропорт
14:12
Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
11:42
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Масована атака РФ на Україну. В окупації не працюють YouTube та VPN
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
23:00
Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
09:33
В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради
08:27
Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW
23:00
Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове
15:04
У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ
13:24
У захопленій Горлівці під час обстрілу постраждала людина
12:36
Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»
усі новини
23:00
Головне за день: Бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». В окупації можуть заблокувати WhatsApp
22:25
В окупації за добу від обстрілів постраждали двоє людей
21:55
Російський дрон ударив по багатоповерхівці у Часовому Ярі: є загиблі та поранені
21:30
Путін заявив, що довіряє Фіцо та Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів
20:57
США збільшили обсяги військових постачань в Україну — Зеленський
20:23
Путін погрожує вдарити по Україні «потужнішою зброєю», ніж «Орешник»
19:45
Бронювання через «Дію» відновлено після кібератаки
19:06
На Донеччині заочно судитимуть двох колишніх суддів
18:14
З Костянтинівки евакуювали обладнання пологового відділення вартістю 16 млн гривень
17:45
Загинув один цивільний внаслідок російської атаки на селище у Покровському районі
17:32
У ЗСУ назвали основну мету російської армії у Часовому Ярі
17:14
На окупованих територіях можуть заблокувати WhatsApp — ЗМІ
16:53
В окупованій Луганській області скасують комендантську годину на кілька днів. З чим це пов'язано
16:40
У питанні обміну полонених «усіх на всіх» паритет не має значення — Юсов
16:30
Удар по командному пункту військ РФ під Курськом: загинули офіцери та, ймовірно, замкомандира бригади
16:14
Понад 100 мільйонів гривень витратила Курахівська громада на потреби оборони у 2024 році
16:05
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
16:00
Чергував на блокпостах і «здавав» патріотів України окупантам: у Миколаєві засуджено колабораціоніста
15:55
Пасажирський літак, який розбився у Казахстані, збила російська ракета – розслідування Азербайджану
15:52
Святкові знижки на телевізори: три найкращі моделі в різних цінових категоріях (реклама)
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу В окупованому Криму, Севастополі та Ростовській області РФ оголошено повітряну тривогу
26 грудня, 16:05
Наслідки російського обстрілу Покровська 26 грудня. Фото: Донбас оперативний Чутно вибухи на околицях: Волонтер розповів про ситуацію у прифронтовому Покровську
26 грудня, 15:17
Клієнт вистрілив у співробітника сервісного центру з ремонту телефонів у Маріуполі. Фото: скріншот Стрілянина в окупованому Маріуполі: клієнт вистрілив з пістолета у співробітника сервісного центру
26 грудня, 14:12
Знищений російський танк на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська відбили російський штурм на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили бронетехніку загарбників
26 грудня, 13:55
Взятий у полон громадянин Єгипту. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ і взяли в полон громадянина Єгипту під Торецьком: кадри
26 грудня, 11:01
Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу російських військових. Скріншот відео Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон групу росіян під Харковом
26 грудня, 08:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір