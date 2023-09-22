У 2024 році військові витрати РФ вперше перевищать соціальні — Bloomberg

Військовий бюджет Росії в 2024 році вперше перевищить витрати на соціальну сферу, повідомляє Bloomberg з посиланням на проект російського бюджету, який готується.



Згідно з документом, наступного року витрати зростуть до 10,8 трлн рублів, тоді як цього року на армію виділили 6,4 трлн рублів. При цьому до початку повномасштабного вторгнення в Україну до російського військового бюджету всього закладалося 3,6 трлн.



Крім того, витрати на засекречені статті витрат зростуть до 11,1 трлн рублів, хоча в 2023 році на них припадало 6,5 трлн рублів. Це становитиме 30% від загального обсягу видатків російського бюджету.



У Bloomberg вважають, що зростання засекречених витрат говорить про бажання влади РФ приховати реальну суму, яка йде на ведення війни проти України.



Також значно збільшаться витрати на соціальну сферу — з 6,5 млрд рублів у 2023 році до 7,5 млрд рублів у 2024 році. Проте вперше витрати на соціальну політику виявляться нижчими, ніж військові витрати.



