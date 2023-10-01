Армія РФ ударила по Кіндратівці Донецької області: є постраждалі, серед них — дитина

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: прокуратура

У ніч проти 1 жовтня російська армія вдарила по селу Кіндратівка Дружківської міської громади Донецької області. Через атаку окупантів постраждала родина. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



Наголошується, що ЗС РФ обстріляли населений пункт попередньо ракетою С-300.



«Внаслідок руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла сім'я — 40-річний чоловік із 36-річною дружиною та їхній 16-річний син із бабусею 57 років», — йдеться у повідомленні.



Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.



Нагадаємо, окупанти поранили трьох мешканців Донецької області.