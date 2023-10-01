Армия РФ ударила по Кондратовке Донецкой области: есть пострадавшие, среди них — ребенок

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: прокуратура

В ночь на 1 октября российская армия ударила по селу Кондратовка Дружковской городской громады Донецкой области. Из-за атаки оккупантов пострадала семья. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



Отмечается, что ВС РФ обстреляли населенный пункт предварительно ракетой С-300.



«В результате разрушения одного из жилых домов получила телесные повреждения целая семья - 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет», — говорится в сообщении.



В целом в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.



Напомним, оккупанты ранили трех жителей Донецкой области.