РФ атакувала Херсон: у вогняній пастці опинилася мати з трьома дітьми, наймолодшому — 4 місяці

Російська армія сьогодні вдень, 1 жовтня, з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона, постраждала багатодітна мати з дітьми. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Зазначається, що через удар армії РФ виникла пожежа.



«У вогняній пастці опинилися чотири особи. Це мати і троє дітей, 3 і 5 років, а також 4-місячне немовля», — написав Прокудін.



За словами глави регіону, пожежники врятували родину.



Нагадаємо, окупаційні війська цієї ночі обстріляли Станіслав Херсонської області.