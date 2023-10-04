У Херсонській області за добу через російські атаки загинула 1 людина, 16 постраждали

Російські окупанти протягом минулої доби, 3 жовтня, обстрілювали Херсонську область та Херсон. Внаслідок атак один цивільний загинув, ще 16 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По Херсону окупанти випустили 39 снарядів», — написав глава регіону.



За інформацією Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі, територію парку та заводу в Херсоні.



«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - отримали поранення», — зазначив він.



Нагадаємо, 3 жовтня російська армія потрапила керованою авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсона.