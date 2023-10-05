ЗСУ на Бахмутському напрямі ліквідували шість танків окупантів

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що за один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку. Відео Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.



«Працювала група «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го ОРБ у взаємодії з групою «Шарк» 28-ї ОМБр, групою «Клавдіча» 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр», — написав він.



За його словами, наші воїни ліквідували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також САУ 2с1 та одну БМП.



Нагадаємо, окупанти продовжують зазнавати нищівних втрат у війні проти України. Так, Сили оборони України в чергове ліквідували танки Збройних сил РФ.