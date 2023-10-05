ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали шесть танков оккупантов

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что за один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении.



«Работала группа «Асгард» подразделения «Глаза» 120-го ОРБ во взаимодействии с группой «Шарк» 28-й ОМБр, группой «Клавдич» 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр», — написал он.



По его словам, наши воины ликвидировали три танка Т-72, один Т-80, два Т-90. Также САУ 2с1 и одну БМП.



Напомним, оккупанты продолжают нести сокрушительные потери в войне против Украины. Так, Силы обороны Украины в очередной раз ликвидировали танки Вооруженных сил РФ.