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ВСУ ликвидировали российские танки: Сырский показал мощное видео

28 сентября 2023, 23:16

ВСУ ликвидировали российские танки: Сырский показал мощное видео

Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери в войне против Украины. Так, Силы обороны Украины в очередной раз ликвидировали танки Вооруженных сил РФ. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Группа «Асгард» подразделения «Очі» во взаимодействии с 93-й бригадой «Гансы» и 3-й ОШБр «Крила» уничтожили российские танки», — сообщил Сырский.

Напомним, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и поразила зенитно-ракетный комплекс.

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