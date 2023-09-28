ВСУ ликвидировали российские танки: Сырский показал мощное видео

Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери в войне против Украины. Так, Силы обороны Украины в очередной раз ликвидировали танки Вооруженных сил РФ. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.



«Группа «Асгард» подразделения «Очі» во взаимодействии с 93-й бригадой «Гансы» и 3-й ОШБр «Крила» уничтожили российские танки», — сообщил Сырский.



Напомним, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и поразила зенитно-ракетный комплекс.