Допомога Німеччини посилить ППО України

Україна отримає від Німеччини додаткову систему ППО Patriot. Фото: Бундесвер

Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України, зокрема, який передбачає передачу зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє міноборони Німеччини у Twitter.

Ця допомога спрямована на те, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, наголосило німецьке відомство.

Київ отримає від Берліна такі види озброєння:

додаткову систему ППО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

три зенітні установки Gepard.

Міноборони ФРН додає, що загальна вартість цієї допомоги становитиме 1 мільярд євро.

Нагадаємо, раніше німецький концерн Rheinmetall замовив 150 тисяч артилерійських снарядів у рамках угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд ФРН, усі боєприпаси призначені для України.