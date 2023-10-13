Російські війська обстріляли Донецьку область: троє вбитих, вісім поранених

За 12 жовтня росіяни вбили трьох мешканців Донбасу: у Багатирі, Гірнику та Роздолівці. Про це стало відомо у звіті за добу Донецької обласної військової адміністрації.



Ще вісім людей в області отримали поранення. Згідно з виконувачем обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігорем Морозом, троє людей було поранено в Багатирі, двоє в Авдіївці та Галицинівці, ще одна людина отримала поранення в Гірнику.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1738 людей, ще 4233 мешканці отримали поранення. Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Результати російського обстрілу Донбасу за 12 жовтня 2023 року. Фото: Донецька ОВА

Раніше в результаті російських обстрілів двоє людей загинули, ще чотирьох людей було травмовано.