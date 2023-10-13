Российские войска обстреляли Донецкую область: трое убитых, восемь раненых

За 12 октября россияне убили трех жителей Донбасса: в Богатыре, Горняке и Раздоловке. Об этом стало известно в отчете за сутки Донецкой областной военной администрации.



Еще восемь человек в области получили ранения. Согласно исполняющему обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорю Морозу, трое человек было ранено в Богатыре, двое в Авдеевке и Галицыновке, еще один человек получил ранения в Горняке.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1738 человек, еще 4233 жителей получили ранения. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Результаты российских обстрелов Донбасса за 12 октября 2023 года. Фото: Донецкая ОВА

Ранее в результате российских обстрелов двое людей погибли, еще четыре человека были травмированы.