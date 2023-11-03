Зеленський може прибути до Ізраїлю наступного тижня

Зеленський наступного тижня відвідає Ізраїль. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський, мабуть, наступного тижня відвідає Ізраїль. Він може прибути вже у понеділок чи вівторок. Про це повідомляє The Times of Israel.



Підготовка до візиту Зеленського до Ізраїлю наступного тижня перебуває на просунутій стадії.



Зазначається, що український головнокомандувач запропонував приїхати понад два тижні тому, але Ізраїль вважав це передчасним, оскільки війна все ще перебуває на відносно ранній стадії.



На думку видання, приїзд Зеленського може «стане сигналом про те, що освічений світ піддається нападкам, протистоїть проти менш освіченого світу, який нападає».



«Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран», — каже 12 канал, додаючи, що Ізраїль визнає, що цей візит підвищить його легітимність у війні проти ХАМАС.



Нагадаємо, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності з країною на тлі бойових дій у секторі Газа.