Зеленский может прибыть в Израиль на следующей неделе

Зеленский на следующей неделе посетит Израиль. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, на следующе неделе посетит Израиль. Он может прибыть уже в понедельник или вторник. Об этом передает The Times of Israel.



Подготовка к визиту Зеленского в Израиль на следующей неделе находится на продвинутой стадии.



Отмечается, что украинский главнокомандующий предложил приехать более двух недель назад, но Израиль посчитал это преждевременным, поскольку война все еще находится на относительно ранней стадии.



По мнению издания, приезд Зеленского может «станет сигналом о том, что просвещенный мир подвергается нападкам, противостоит против менее просвещенного мира, который нападает».



«Это будет означать нечто вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия-Иран», — говорит 12-й канал, добавляя, что Израиль признает, что этот визит повысит его легитимность в войне против ХАМАС.



Напомним, 7-го октября утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне боевых действий в секторе Газа.