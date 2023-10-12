Зеленский хочет посетить Израиль – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне боевых действий в секторе Газа, сообщили Axios два украинских и израильских чиновника.

Сообщается, что визит Зеленского усилит международную поддержку контрнаступления Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Известно, что Офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, сообщили украинские и израильские чиновники.

Чиновники заявили, что переговоры по этому вопросу носят предварительный характер и дата визита пока не определена.

Зеленский заявил журналистам в среду, что в первые дни российского вторжения Украине было крайне важно не чувствовать себя одинокой и что международная поддержка очень помогла.

"Именно поэтому я призываю всех лидеров посетить Израиль и показать свою поддержку народу. Я говорю не о каких-то институтах, а о поддержке людей, которые пострадали от терактов и умирают сегодня", - заявил Зеленский после встречи. с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.