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Обстріл Донецької області артилерією та авіацією: зруйновано будинки, пошкоджено багатоповерхівку та господарські приміщення

08 листопада 2023, 11:11

Обстріл Донецької області артилерією та авіацією: зруйновано будинки, пошкоджено багатоповерхівку та господарські приміщення

Окупанти обстріляли Донецьку область за допомогою артилерії та авіації. Фото: Донецька ОВА Окупанти обстріляли Донецьку область за допомогою артилерії та авіації. Фото: Донецька ОВА

Станом на ранок 8 листопада окупанти обстріляли Донецьку область за допомогою артилерії та авіації, зруйнувавши житло місцевих жителів. Про пошкодження будинків йдеться у звіті Донецької ОВА.

На Волноваському напрямку троє людей загинули у Багатирі Великоновосілківської громади, пошкоджено 10 будинків.

У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку та Новомихайлівку, в Очеретинській — Бердичі, Степове та Новокалинове. Напередодні по Авдіївці завдали чотири авіаракетні удари, а на ранок район потрапив під артобстріл — удари зафіксували на двох вулицях.

Окупанти обстріляли Донецьку область за допомогою артилерії та авіації. Фото: Донецька ОВА

У Новогродівській громаді пошкоджено будинок у Галицинівці та шість будинків у Лисівці. У Курахівській громаді під вогнем опинилися Курахове, Трудове, Ганівка та Веселий Гай.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді також пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерхівку та господарську будівлю.

Окупанти обстріляли Донецьку область за допомогою артилерії та авіації. Фото: Донецька ОВА

У Торецькій громаді пошкоджено три будинки: два в Торецьку та один у Залізному. У Никифорівці Соледарської ТГ пошкоджено 10 будинків.

Окупанти обстріляли Донецьку область за допомогою артилерії та авіації. Фото: Донецька ОВА

А на Лисичанському напрямку обстріляно три вулиці Сіверська. Лиманська ТГ потрапила під вогонь чотири рази. Нагадаємо, російські окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу Багатир у Донецькій області.

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