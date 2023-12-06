ЗСУ провели контратаки біля Бахмута та Авдіївки — ISW

Сили оборони України продовжують наземні атаки у районі Бахмута та Авдіївки. Про це повідомив у звіті Інститут вивчення війни (ISW) 5 грудня.

Як зазначають аналітики, у Генштабі ЗСУ повідомили про штурмові дії українських сил на південь від Бахмута. За словами українського військового оглядача, українські війська контратакували біля Богданівки та захопили дві позиції, які раніше займали окупанти.

За даними авторів звіту, російські сили продовжили наступальні операції в районі Бахмута, проте не досягли будь-яких підтверджених успіхів. За даними Генштабу ЗСУ, 5 грудня було відбито не менше 11 російських атак у районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Також повідомляється, що ЗС РФ досягли підтверджених успіхів під Авдіївкою. Йдеться про просування вздовж ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили відбили щонайменше 23 атаки російських військ на схід від Новобахмутівки, на північний схід від Бердич, поблизу Степового, Авдіївки, Північного та Первомайського.

Аналітики також зазначають, що 5 грудня українські військові провели контрнаступальні дії під Авдіївкою та досягли підтвердженого успіху. Судячи з кадрів з геоприв'язкою від 4 грудня, ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами українського військового оглядача, українські війська контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили російські війська відійти з двох передових позицій.

Раніше повідомлялося, що російська армія намагається вийти на Авдіївський коксохімічний завод, проте це не вдається. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.