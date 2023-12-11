Символ миру: Віфлеємський вогонь доставили до Донецької області

З 11 грудня відвідувачі Краматорського та Покровського вокзалів можуть запалити свою свічку від Віфлеємського вогню, що у Донецьку область. Вогонь доставили із Києва. Про це повідомляє Вільне Радіо.

Там вогонь залізничникам передали українські скаути – члени організації «Пласт».

Свічки з Віфлеємським вогнем 11 грудня мають з'явитись на 24 залізничних станціях України.

Віфлеємський вогонь символізує світ та віру у світле майбутнє. Його за давньою традицією скаутських організацій розповсюджують перед Різдвом по всій планеті. Вогонь запалюють у Віфлеємі, де, за біблійними віруваннями, народився Ісус Христос.