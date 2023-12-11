Символ мира: Вифлеемский огонь доставили в Донецкую область

С 11 декабря посетители Краматорского и Покровского вокзалов могут зажечь свою свечу от Вифлеемского огня, который в Донецкую область. Огонь доставили с Киева. Об этом сообщает Вільне Радио.

Там огонь железнодорожникам передали украинские скауты - члены организации «Пласт».

Свечи с Вифлеемским огнем 11 декабря должны появиться на 24 железнодорожных станциях Украины.

Вифлеемский огонь символизирует мир и веру в светлое будущее. Его по давней традиции скаутских организаций распространяют перед Рождеством по всей планете. Огонь зажигают в Вифлееме, где, по библейским верованиям, родился Иисус Христос.