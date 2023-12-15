У Селидовому «консервують» пошкоджений житловий будинок

Рятувальники проводять консервацію багатоквартирного житлового будинку. Фото: ДСНС

У Селидовому Донецької області продовжується «консервація» частково зруйнованого російськими обстрілами житлового будинку, який підлягає відновленню. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Селідове. Рятувальники проводять консервацію багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок ракетного обстрілу», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, головна мета таких робіт — захистити пошкоджений будинок від наслідків негоди.

Нагадаємо, в ніч на 15 листопада російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по житлових кварталах міста. Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху було зруйновано всі чотири поверхи одного з під'їздів будинку, чотири людини загинули і три отримали поранення.