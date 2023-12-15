В Селидово «консервуют» поврежденный жилой дом

Спасатели проводят консервирование многоквартирного жилого дома. Фото: ГСЧС

В Селидово Донецкой области продолжается «консервация» частично разрушенного российскими обстрелами жилого дома, который подлежит восстановлению. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Селидово. Спасатели проводят консервирование многоквартирного жилого дома, поврежденного в результате ракетных обстрелов», — говорится в сообщении.





Как отмечается, главная цель таких работ — оградить поврежденный дом от последствий непогоды.

Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам города. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. В результате взрыва были разрушены все четыре этажа одного из подъездов дома, четыре человека погибли и три получили ранения.