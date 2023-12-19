На окупованому Донбасі більше 140 тисяч абонентів без світла

Оновлено. Більше 82 тисяч абонентів на окупованій частині Донецької області залишаються без електропостачання. Про це повідомляє «міністерство вугілля та енергетики» групування «ДНР».



«Станом на 16:00 19 грудня залишаються знеструмленими 1165 трансформаторних підстанцій, 82 495 побутових абонентів», — йдеться у повідомленні.



Там наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.



На тимчасово окупованих територіях Луганської області понад 60 тисяч абонентів у 140 населених пунктах залишаються без світла через негоду, повідомили у «МНС ЛНР».



«Внаслідок погіршення погодних умов (мокрий сніг з дощем, утворення криги на ЛЕП) станом на 06:00 19.12.2023 без електропостачання залишаються 66 050 абонентів 82 СЗО у 140 н.п. 11 м.о», — йдеться у повідомленні.



У «відомстві» зазначили, що через перепади напруги та відключення електроенергії на об'єктах водопостачання ГУП ЛНР «Луганськвода» без водопостачання 39300 абонентів.



Крім того, внаслідок аварійного відключення без газопостачання 745 абонентів у селах: Шарівка, Лозне, Петрівка, Олексаполь, Лозно-Олександрівка, Червоноармієць, Солідарне.



Ремонтні роботи заплановано на 19 грудня.



Нагадаємо, на території Донецької області більшість населених пунктів через активні бойові дії залишаються без централізованого водопостачання.