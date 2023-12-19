Большинство населенных пунктов Донецкой области остаются без централизованного водоснабжения

Донецкая область остается без водоснабжения из-за российских обстрелов. Фото: ГСЧС

На территории Донецкой области большинство населенных пунктов, из-за активных боевых действий, остаются без централизованного водоснабжения. Об этом информирует главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Спасатели Донбасса каждый день помогают жителям области и подвозят техническую и питьевую воду. За прошедшие сутки спасатели совершили подвоз воды в населенные пункты Константиновка, Торецк, Часов Яр, Мирноград, Новогродовка.



«Всего за минувшие сутки было развезено 32 м³ питьевой и 36 м³ технической воды. От Главного управления привлекалось 26 человек личного состава и 8 единиц техники», — заявили в ГСЧС.



Ранее, 7 декабря, стало известно, что оккупированный Донецк снова переходит на график подачи воды через день.



Позже в оккупированной Макеевке Донецкой области с 11 декабря было также приостановлено водоснабжение.