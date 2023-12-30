Курахівська ТЕС у Донецькій області припинила роботу через російський обстріл

Курахівська теплоелектростанція в Донецькій області припинила роботу внаслідок російського обстрілу.



Як повідомляє ДПЕК, обійшлося без постраждалих, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії.



Компанія ДТЕК у своєму повідомленні не уточнювала, яка саме прифронтова ТЕС зупинила роботу. Водночас, за інформацією «Новин Донбасу», йдеться саме про Курахівську ТЕС, яку сьогодні вкотре обстріляли російські війська.



Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та поновлення роботи обладнання.



Остання атака на станцію сталася напередодні — у ніч із 28 на 29 грудня. Тільки за останні два місяці їх було понад десяток.