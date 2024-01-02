Сили ППО знищили 35 російських дронів уночі 2 січня

Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників уночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі цілі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що в ніч проти 2 січня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 35 БПЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда — Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

«Усі ударні БпЛА окупантів знищені силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.