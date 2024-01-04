Окупанти за добу обстріляли п`ять громад Донеччини: пошкоджено будинки, школу та дитсадок

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ протягом 3 січня продовжили гатити по Донецькій області. Зокрема, під вогонь потрапили п'ять громад регіону, внаслідок чого значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його інформацією, у Мар'їнській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки в Красногорівці, обстріляно Новомихайлівку, Максимільянівку та Єлизаветівку.





По Кураховому опівночі росіяни випустили 7 ракет С-300, зруйновано дитсадок, школу, профілакторій та кафе, пошкоджено багатоповерхівки. Також у Курахівській громаді поранено людину та пошкоджено 5 будинків в Острому, обстріляно Острівське, Вовченка та Ганівку.





Росіяни двічі обстріляли Торське Лиманської громади. Інформація про жертв не надходила.





Крім того, Філашкін додав, що в Торецьку поранено людину, у Нелипівці пошкоджено 2 будинки, у Нью-Йорку — лінію електропередач.





У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків та багатоповерхівку. У Званівській громаді обстріляно Переїзне та Верхньокам'янське, також під вогнем Сіверськ.





Нагадаємо, за 3 січня окупанти обстрілювали населені пункти на Донеччині. В результаті атак одна людина загинула, також відомо про трьох поранених.