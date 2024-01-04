Армия РФ за сутки убили одного человека в Авдеевке — ОВА

За прошедшие сутки, 3 января, оккупанты обстреливали населенные пункты в Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также известно о трех раненых. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 3 января россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Авдеевке», — написал он.



По его словам, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.



Напомним, войска РФ в ночь на четверг, 4 января, нанесли ракетные удары по Кураховому в Донецкой области. В результате обстрела разрушены учебные заведения, повреждены многоэтажки.