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Оккупанты за сутки обстреляли пять громад Донетчины: повреждены дома, школа и детсад

04 января 2024, 10:41

Оккупанты за сутки обстреляли пять громад Донетчины: повреждены дома, школа и детсад

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ в течение 3 января продолжили бить по Донецкой области. В частности, под огонь попали пять громад региона, в результате чего есть значительные повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его информации, в Марьинской громаде повреждены 2 многоэтажки в Красногоровке, обстреляны Новомихайловка, Максимильяновка и Елизаветовка.



По Кураховому в полночь россияне выпустили 7 ракет С-300, разрушены детсад, школа, профилакторий и кафе, повреждены многочисленные многоэтажки. Также в Кураховской громаде ранен человек и повреждены 5 домов в Остром, обстреляны Островское, Волченко и Гановка.



Россияне дважды обстреляли Торское Лиманской громады. Информация о жертвах не поступала.



Кроме того, Филашкин добавил, что в Торецке ранен человек, в Нелиповке повреждены 2 дома, в Нью-Йорке — линия электропередач.



В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменное, также под огнем Северск.



Напомним, за 3 января оккупанты обстреливали населенные пункты в Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также известно о трех раненых. 

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