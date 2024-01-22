У Маріуполі нечистоти заливають будинки та підстанції

В окупованому Маріуполі каналізаційні стоки заливають будинки та підстанції. Фото: Маріупольська міськрада

Комунальний колапс у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області набирає обертів. Постійні пориви, проблеми з опаленням, електро- та водопостачанням вже стали звичним явищем для мешканців міста. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Зокрема, у селищі Кам'янське під Маріуполем залило підстанцію. У будинках зараз немає світла. Через скарги мешканців приїхали комунальні служби. Сказали, що треба зробити дах та поїхали. Люди розгублені. Адже хто має робити ремонт — незрозуміло. А електроенергію так ніхто й не відновлює», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що мешканці будинків по бул. Шевченка 331, 333, 335, 339, 341 та 343 пожинають плоди після «упорядкування двору» від окупантів. Робітники перерили все подвір'я, всі каналізаційні люки засипали сміттям. До того ж – порвали електричний кабель.

«Тепер забиті люки призвели до засмічення каналізації. Усі нечистоти ллються у підвали будинків. Водоканал відмовляється навіть просто воду там відкачати, доки упорядники не приберуть із колодязів будівельне сміття. А ми не знаємо, куди вони зникли, де знаходиться їхня контора», — скаржаться маріупольці.

Заливає каналізаційними стоками також будинки в центрі міста.

«Жителі на проспекті Миру, 94/43 повідомляють, що «лайно» ніхто не прибирає вже вісім діб. Усі скарги – марні», — йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Раніше повідомлялося, що один із історичних символів Маріуполя — водонапірна вежа, почала руйнуватися . Жителі міста зняли відео, на якому можна побачити, як частину покрівлі забрало вітром.