Армія РФ обстріляла укриття в Авдіївці: є жертви

Армія РФ обстріляла укриття в Авдіївці. Фото: Муса Магомедов

Місто Авдіївка чотири місяці перебуває під щоденним обстрілом з боку російських окупантів. Нещодавно сталося одразу два «прильоти»: росіяни влучили в «Пункт незламності» та укриття магазину. Точна кількість загиблих наразі невідома. Про це повідомив колишній генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу та народний депутат з 2019 року Муса Магомедов.



«Мене інформують жителі, що перебувають в Авдіївці, що днями окупанти влучили в «Пункт незламності» та укриття в АТБ. Б'ють цілеспрямовано в місця, де є люди», — написав він.





За останніми даними, в укритті АТБ було 15 людей, тільки одна змогла вибратися. У будівлі Пункту незламності загинула 72-річна Олена Курилко, вона довгий час була головою ветеранської організації АКХЗ.



За інформацією місцевих груп, станом на 11 лютого безвісти зниклими в результаті удару по притулку в АТБ вважаються 14 осіб.



В Авдіївській міській військовій адміністрації у коментарі «Новинам Донбасу» відповіли, що «влучання було, деталей поки що немає».



Нагадаємо, російські війська продовжують вести штурмові дії у приватному секторі на півночі Авдіївки Донецької області.