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Росіяни вкотре обстріляли Донецьку область: загинула жінка, є поранені

28 лютого 2024, 22:11

Росіяни вкотре обстріляли Донецьку область: загинула жінка, є поранені

Чергова атака по Донеччині Фото: Донецька обласна прокуратура Чергова атака по Донеччині Фото: Донецька обласна прокуратура

Армія РФ, сьогодні, 28 лютого, обстріляла Сіверськ, Курахове та Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок цього загинула людина, ще троє отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Після обіду ворог завдав удару Сіверську, через що 69-річна городянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона була неподалік власного будинку.

Близько 06:30 армія РФ здійснила авіаудар по селу Бажане Покровського району. Засіб поразки потрапив однією з вулиць, де на той час йшла місцева мешканка 62 років. Жінку госпіталізували з травмою голови та переломом.

Також вкотре росіяни обстріляли Курахове. Внаслідок ракетного обстрілу, перебуваючи в торговому павільйоні, зазнала травм 22-річна продавчиня. Її з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставили до медичного закладу.

Вже о 15:00 російські військові атакували, ймовірно, FPV-дроном Годин Яр, де біля автомобіля отримав множинні поранення чоловік 40 років.

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