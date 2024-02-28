Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область: погибла женщина, есть раненые

Очередная атака по Донетчине Фото: Донецкая областная прокуратура

Армия РФ, сегодня, 28 февраля, обстреляла Северск, Курахово и Покровскую общину в Донецкой области. В результате этого погиб человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

После обеда враг нанес удар по Северску, из-за чего 69-летняя горожанка получила травмы, несовместимые с жизнью. На момент атаки она находилась неподалеку от собственного дома.

Около 06:30, армия РФ осуществила авиаудар по селу Желанное Покровского района. Средство поражения попало по одной из улиц, где в то время шла местная жительница 62 лет. Женщину госпитализировали с травмой головы и переломом.

Также в очередной раз россияне обстреляли Курахово. В результате ракетного обстрела, находясь в торговом павильоне, получила травмы 22-летняя продавщица. Ее с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в медицинское учреждение.

Уже в 15:00 враг атаковал, вероятно, FPV-дроном Часов Яр, где возле автомобиля получил множественные ранения мужчина 40 лет.